Premier producteur de pétrole en Afrique, le Nigeria ambitionne de devenir un exportateur net de produits pétroliers avant mi-2023, a fait savoir le nouveau patron de la société publique nigériane du pétrole (NNPC), Mallam Mele Kyari.

Pour ce faire, le Nigeria compte faire tourner les quatre raffineries publiques du pays à 100% de leur capacité avant la fin du mandat du président Buhari qui arrive à terme en mai 2023, a expliqué Kyari, cité mercredi par la presse locale.

Ces raffineries tournent à peine à 10% de leur capacité nominale depuis au moins trois ans, ce qui contraint le gouvernement à importer parfois plus de 90% des produits pétroliers consommés dans le pays, précise le responsable.

Et de noter que des efforts seront consentis pour promouvoir et encourager les partenariats public-privé dans la construction de raffineries conventionnelles et modulaires, soulignant que cela nécessite de lourds capitaux.