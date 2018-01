Infomédiaire Afrique – Les compagnies aériennes étrangères qui desservent le Nigéria ont dégagé des recettes record de 1.4 milliards de dollars en 2017, a annoncé l’Association nationale des agences de voyages.

Et à en croire Bernard Bankole, président de l’Association nationale des agences de voyages du Nigéria ( NANTA- National Association of Nigeria Travel Agencies), cette performance record dans les recettes réalisées par les compagnies aériennes étrangères s’explique d’une part, du fait de l’augmentation de la capacité des sièges de celle-ci dans le pays et d’autre part à cause de la hausse du taux de change du dollar qui s’établissait à N359,5 nairas contre N306 nairas par le passé.

Toujours selon lui, 2017 a été marquée par une reprise progressive du trafic aérien au Nigéria en dépit des difficultés liées aux devises, aux fonds bloqués et à la fermeture de six semaines de l’aéroport international d’Abuja au mois de mars de l’année dernière.

D’après les chiffres fournis par l’autorité aéronautique, le Nigéria a traité 11 221 608 passagers en 2017. Les recettes des compagnies aériennes étrangères ont été dégagées sur 13 503 vols internationaux qui ont transporté 3 575 542 passagers.

Rédaction Infomédiaire