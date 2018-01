Infomédiaire Maroc – Depuis son ouverture en 2012, le Jardin zoologique national de Rabat a accueilli plus de 3,5 millions de visiteurs qui ont pu découvrir plus de 2 000 animaux représentant environ 190 espèces de mammifères, d’oiseaux et de reptiles.

De même, plus de 23 000 écoliers ont pu bénéficier des ateliers pédagogiques depuis le lancement du programme pédagogique en janvier 2013, selon des chiffres publiés par le jardin zoologique qui célèbre ce mardi son 6ème anniversaire.

Le zoo devient ainsi l’une des attractions de divertissement les plus visitées au Maroc, et l’une des structures spécialisées dans la recherche, l’éducation à l’environnement et la conservation des espèces menacées d’extinction.

Et rien qu’en 2017, le zoo a connu la naissance de plus de 170 animaux de différentes espèces, telles que les antilopes sahariennes, l’hippopotame, les ibis chauves, les lémurs catta, les servals et d’autres espèces sauvages et exotiques.

