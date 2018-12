Infomédiaire Maroc – Un nouveau vivarium ouvrira ses portes au grand public au Jardin Zoologique de Rabat. Il s’agit d’un espace dédié à la présentation de différentes espèces de reptiles africains et des reproductions de leurs habitats naturels, le long d’un parcours du ‘‘Maroc à Madagascar’’.

S’étalant sur une superficie d’environ 1 700 m², le vivarium reproduira 6 écosystèmes africains : Subtropical, Afro-alpin, Sud-saharien, Equatorial, Malgache et Marocain. Ces biozones qui représentent les biotopes d’origine des différentes espèces, abriteront une quarantaine d’espèces de reptiles comme les serpents, les pythons, les crocodiles, les tortues, etc..

A noter également que ce Jardin Zoologique devra célébrer durant le mois de janvier 2019 son 7ème anniversaire. Depuis son ouverture, il a accueilli plus de 4 millions de visiteurs et a pu présenter plus de 2 000 animaux représentant environ 190 espèces de mammifères, d’oiseaux et de reptiles. A cette occasion le zoo organise différentes actions pour ses visiteurs et son personnel. Des actions pédagogiques et de divertissement seront au rendez-vous du 7 au 13 janvier 2019.

Rédaction Infomédiaire