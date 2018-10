Infomédiaire Maroc – Dans le cadre de son développement dans le Royaume, Roche renforce son management et nomme Sanaa Sayagh comme Directrice Générale du groupe au Maroc.

Cette nomination s’inscrit dans la volonté de Roche de consolider sa position de leader en biotechnologiesau Maroc.

Sanaa Sayagh occupera officiellement ses nouvelles fonctions à partir du 1er novembre 2018, à Casablanca, succédant à Dr BartVanhauwere,nommé récemment Directeur Général Afrique.

« Roche a toujours placé le patient au cœur de ses priorités. Ce sera là mon défi : faciliter l’accès du patient marocain aux soins thérapeutiques les plus innovants » souligne Mme Sayagh. De même, la nouvelle directrice générale ambitionne d’enrichir l’histoire locale du groupe, dont la présence dans le Royaume remontre à plus d’un demi-siècle. « Nous renforcerons nos actions, pour faire bénéficier notre pays, de l’ensemble de nos innovations et de nos recherches », ajoute-t-elle.

La Recherche & Développement et l’innovation sont en effet inscrits historiquement dans l’ADN du groupe. Roche a été un des acteurs mondiaux majeurs dans les découvertes médicales et thérapeutiques. Ces recherches ont participé aux évolutions de la médecine et ont contribué à augmenter l’espérance de vie des populations et des patients.

Roche est souvent engagé dans des partenariats étroits avec les professionnels de la santé et les acteurs publics locaux afin d’identifier les meilleures solutions pour améliorer l’accès aux médicaments pour l’ensemble des patients.

Active au sein de Roche Maroc depuis 1994, Sanaa Sayagha été nommée pharmacien responsable en 2000 eta occupé de nombreux postes à responsabilités durant les deux dernières décennies. Fine connaisseuse de l’environnement économique, social et réglementaire du secteur de la santé au Maroc, elle a piloté, avec succès, de nombreux programmes d’accès. Depuis 2012, elle est Directrice des Affaires Pharmaceutiques et Commerciales.

Rédaction Infommédiaire