Le Maroc et la Suisse ont signé un mémorandum d’entente en vue de renforcer leur coopération dans le domaine des transports routiers et ferroviaires.

Signé au terme de la visite de travail en Suisse d’une importante délégation marocaine conduite par le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, et composée de hauts responsables du ministère, d’établissements publics et des professionnels des secteurs routiers, des travaux publics et de l’ingénierie, l’accord est le fruit d’un travail d’arrache-pied effectué par les deux parties en vue de baliser la voie à un renforcement de la coopération et de l’échange technique et d’expertise dans le domaine des rails et routier. Il couvre une vingtaine de domaines de coopération, de la planification jusqu’à la phase opérationnelle.