La Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) a nommé son nouveau Directeur Général. Disposant d’une expérience de plus de 27 ans à l’international dans l’industrie, Philippe Cros est entré en fonction au début du mois d’août.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Philippe Cros prend la direction de la CFCIM, institution centenaire employant 108 salariés à travers ses différents pôles d’activité, notamment ses quatre parcs industriels, son Campus de formation, son centre d’affaires, son incubateur de startups, ses neuf délégations régionales et son bureau de représentation à Paris.

Cros dispose d’une longue expérience à l’international (France, Espagne, Chili…) dont plus de 25 ans au sein du Groupe Kohler (Jacob Delafon, Sanijura…).

Il bénéficie en outre d’une excellente connaissance du marché marocain et de son tissu économique après avoir passé 16 ans au sein de Jacob Delafon Maroc, successivement en tant que Directeur Commercial et Marketing puis Directeur Général Maroc et Maghreb. Et avant d’intégrer la CFCIM, Philippe Cros a piloté un projet d’implantation d’une filiale au Chili du distributeur de produits pétroliers Rubis Energie.