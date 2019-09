La 2ème édition de l’Université d’été de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), qui se tiendra les 13 et 14 septembre à Casablanca, sera marquée par la présence de l’ex-Président français Nicolas Sarkozy et de l’ancien ministre français de l’Economie et des Finances et ex DG du Fonds monétaire international (FMI) Dominique Strauss-Kahn.

Cette rencontre se tiendra sous le thème de ‘‘L’entrepreneuriat, axe central de notre modèle de développement’’. Et selon l’organisation patronale présidée par Salaheddine Mezouar, ‘‘ce rendez-vous constitue un moment fort permettant de dresser un bilan sans complaisance des forces et faiblesses de l’économie marocaine, basée essentiellement sur une demande interne et un investissement public élevés, n’ayant pas permis, depuis plus d’une décennie, de booster une croissance qui enregistre des taux très faibles avoisinant les 3%’’.