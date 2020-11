Alstom, spécialisé dans les secteurs des transports, principalement ferroviaires, vient de remporter un contrat de 130 millions d’euros pour fournir des tramways supplémentaires à Casablanca, a annoncé la société française.

‘‘Alstom a décroché un contrat auprès de Casa Transports, la société gérant les transports publics de Casablanca, pour fournir à cette dernière 66 tramways Citadis X05 avec une option de 22 tramways supplémentaires destinés aux lignes 3 et 4 dont l’ouverture est prévue fin 2023’’, indique un communiqué d’Alstom qui précise que le contrat s’élève à 130 millions d’euros.

A la demande de Casa Transports, la nouvelle génération de tramways sera équipée des systèmes d’information des voyageurs les plus récents. De plus, conformément aux exigences de Casa Transports, Alstom propose un design à l’image de Casablanca, qui reflète son histoire et sa culture.

Les tramways Citadis seront fabriqués en partie à Barcelone et plusieurs fournisseurs basés au Maroc participeront à la production des sous-systèmes qui seront, eux aussi, intégrés en Espagne.

Par ailleurs, l’usine Alstom de Fès fournira les armoires électriques et les faisceaux de câbles. Et après la livraison et avant la mise en service, les tramways seront soumis à des tests statiques et dynamiques sur le site du client. Enfin, l’équipe Alstom au Maroc assurera le service après-vente.