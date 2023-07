À l’occasion de l’avènement du nouvel an de l’Hégire, le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a adressé des messages de félicitations à ses frères rois, présidents et émirs des États musulmans.

Dans ces messages, le Souverain leur exprime ses meilleurs vœux et prie le Tout-Puissant de leur accorder santé et bien-être et davantage de bonheur et de quiétude.