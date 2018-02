Infomédiaire Maroc – L’adhésion du Maroc à l’Initiative chinoise « Une Ceinture, Une Route » (One Belt, One Road) et sa mise en œuvre, ainsi que les relations bilatérales ont été au centre d’entretiens, tenus hier à Rabat, entre la secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta et le vice-ministre chinois du Commerce, Qian Keming, qui effectue une visite de travail au Maroc.

Lors de ces entretiens, les 2 parties ont examiné l’adhésion du Maroc à l’Initiative chinoise « Une Ceinture, Une Route », appelée également « Nouvelle route de la soie », signée en novembre 2017 à Pékin, ainsi que les modalités pratiques de la mise en œuvre effective de cette coopération.

Pour rappel, cette initiative, lancée en 2013 par le président chinois Xi Jinping sous le nom « One Belt, One Road » (OBOR), est une liaison ferroviaire entre la Chine et l’Europe ayant pour objectif de fluidifier les échanges commerciaux de la Chine avec l’Europe et améliorer sa connectivité ferroviaire grâce à des routes et des chemins de fer financés par des entreprises chinoises.

