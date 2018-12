Infomédiaire Maroc – Les nuitées totales enregistrées dans les différents établissements d’hébergement touristique classés (EHTC) à fin octobre 2018 ont connu une hausse de 9% par rapport à la même période un an plus tôt, selon l’Observatoire du tourisme. Cette performance est due à une hausse du nombre des touristes non-résidents (+12%) et des touristes résidents (+1%), indique l’Observatoire dans ses statistiques sur le tourisme marocain pour le mois d’octobre 2018.

Les deux pôles touristiques Marrakech et Agadir ont généré, à eux seuls durant la période janvier-octobre 2018, 60% des nuitées totales, relève l’Observatoire, notant que ces deux destinations ont augmenté de 10% et 9%, respectivement.

Les autres destinations ont également affiché de bonnes performances, en particulier Fès, Rabat et Tanger avec des hausses de 18%, 10% et 9% respectivement, ajoute la même source. En octobre dernier, le volume des nuitées dans les établissements classés a connu une hausse de 9% par rapport à celui de 2017 (+10% pour les touristes non‐résidents et +6% pour les résidents). Au niveau géographique, les destinations de Marrakech et d’Agadir ont enregistré les plus fortes progressions en termes de nuitées (+12% chacune), suivies de Tanger (+5%) et de Rabat (+3%). En revanche, Casablanca a accusé une baisse de 3%.

Rédaction Infomédiaire