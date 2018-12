Infomédiaire Maroc – Du 6 au 8 décembre 2018 à Rabat, StartUp Maroc organise le ‘‘StartUp Africa Summit’’. Organisé par Start Up Maroc, ce Sommet est un événement phare créé en étroite collaboration avec ‘‘THE NEXT SOCIETY’’ et ‘‘DIAFRIKINVEST’’, 2 programmes financés par l’Union Européenne. Ce sommet de 3 jours réunira des professionnels de quatre continents et plusieurs Startups d’Europe – Notamment de la diaspora africaine- et de la région MENA sous le thème de : l’Innovation pour l’Afrique de demain.

‘‘StartUp AFRICA SUMMIT’’ sera le lieu d’échanges, de conseils pour ces parties afin d’aider les porteurs de projets à mieux appréhender leurs développements en Afrique.

A cet effet, THE NEXT SOCIETY, DIAFRIKINVEST et StartUp Maroc ont invité plus de 300 participants de plus de 20 pays et plus de 40 startups d’Europe et de MENA et plus de 50 conférenciers, riches de leurs expériences en Afrique, pour faire part de leurs expériences dans notre continent avec les Startup et fonds d’investissements institutionnels et privés espérant profiter des opportunités d’affaires et/ou d’investissements qui y existent.

Les trois jours de l’évènement seront axés sur le networking, l’échange d’expériences, l’apprentissage intensif des codes de l’entrepreneuriat en Afrique et aussi la mise en avant de possibilités de coopération et d’investissement à travers les conférences et les sessions / ateliers de coaching et de mentorat encadrés par des intervenants riches de leurs expériences sur le continent.

StartUp AFRICA SUMMIT est organisé en partenariat avec ANIMA Investment Network, Big Booster et l’ASMEX et co-financé par l’Union Européenne

Rédaction Infomédiaire