Pour la 5ème année consécutive, l'Université Mundiapolis a accueilli et participé, à la finale régionale de la NXP Cup 2018.

Et cette année, 2 équipes de l’Université se sont qualifiées pour la finale, qui se tiendra le 16 et 17 avril à Erlangen en Allemagne. Pour rappel, la NXP Cup est une compétition internationale qui regroupe, tous les ans, des équipes d’élèves ingénieurs des universités et écoles les plus réputées dans le monde.

Avec pour objectif, d’assembler, programmer et faire concourir un modèle réduit de voiture autonome (échelle 1/18) autour d’une piste.

