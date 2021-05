Après avoir acté la fusion par absorption de FinanceCom par Holding Benjelloun Mezian, le Groupe fondé et présidé par Othman Benjelloun annonce le changement de son identité institutionnelle sous la dénomination O Capital Group. Son capital s’élève désormais à 1 milliard de dirhams.

La fusion, visant à simplifier la structure des sociétés holdings et à regrouper les participations sous une seule entité, s’accompagne aussi d’une volonté d’initier une nouvelle phase de son histoire sous une nouvelle marque inspirante et porteuse de valeurs, souligne le groupe O Capital Group dans un communiqué.



Ce changement intervient après deux décennies de réalisations sous le nom FinanceCom, au cours desquelles le groupe a accompagné le développement économique et social du pays, ainsi que son essor à l’échelle continentale et internationale, poursuit la même source.

Le groupe Finance.com s’est fortement investi dans les métiers de la Banque (Bank Of Africa), de l’assurance (Royale Marocaine d’Assurance), des télécoms (Medi Telecom Orange) et d’Ouvrages de prestige à l’image du projet emblématique de la Tour Mohammed VI.

Le nouveau visage du groupe, à travers la révélation de l’identité O Capital Group reflète cette confiance renouvelée dans l’avenir.

L’insigne O du logo est inspiré par l’initiale du fondateur ainsi que par la symbolique de l’« Enso », signe issu des cultures chinoise et japonaise. Le cercle ouvert évoque le caractère infini du temps et de l’espace. Il rappelle la forme du monde et du cosmos, tandis que son tracé calligraphique introduit une notion de mouvement et de créativité. Celle-ci est contrebalancée par la rectitude de son socle horizontal, évoquant rigueur et solidité d’un

Groupe pérenne.



Aujourd’hui, grâce à la fusion des deux holdings familiales et à la réorganisation des portefeuilles d’activité, O Capital Group se dote d’un capital social d’un milliard de dirhams et des moyens élargis lui permettant de poursuivre ses investissements et de développer sereinement son ancrage et son rayonnement sur l’échiquier national, continental et mondial, conclut le communiqué du groupe présidé par Othman Benjelloun.