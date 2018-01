Infomédiaire Maroc – “O Globo”, l’un des principaux quotidiens au Brésil, a consacré un dossier spécial à la ville de Tanger, une cité cosmopolite et typiquement marocaine ayant inspiré Matisse et d’autres peintres, par ses couleurs et sa lumière.

“Lorsque Matisse est arrivé à Tanger, une ville dans le nord du Maroc, il était déprimé suite au décès de son père et au rejet de ses toiles par un riche collectionneur russe. La ville était une sorte d’oasis pour le peintre, qui y a retrouvé des couleurs et a produit une vingtaine d’œuvres au cours de ses nombreux passages par le lieu”, écrit João Sorima Neto dans ce dossier Spécial Voyage intitulé “Le bleu des deux mers à Tanger au Maroc”.

“Le bleu de la Méditerranée et de l’Atlantique, le blanc des bâtiments, la brise de la baie de Tanger, le bourdonnement des cafés et les sentiers étroits de la Médina” ont attiré d’autres artistes comme les Français Delacroix et Degas, ainsi que l’anglo-irlandais Francis Bacon et le Britannique George Apperley, qui “considéraient Tanger comme une source d’inspiration”, écrit l’auteur dans une série d’articles publiés dans le supplément “Boa Viagem” (Bon voyage) du quotidien.

Rédaction Infomédiaire