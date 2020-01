Le Groupe OCP vient d’être autorisé à investir en Roumanie. Une décision signée par le chef du gouvernement (avec le contreseing du ministre des Finances) autorise l’office à prendre des participations dans la South East European Fertilizer Company (SEEFCO), rapporte Le360. Cette prise de participations, à raison de 50%, se fera avec le groupe émirati Al Dahra.

Selon les termes de cette décision, publiée au Bulletin officiel daté du 16 janvier, cette nouvelle structure permettra à l’OCP de non seulement étendre ses activités à la Roumanie, mais surtout utiliser ce pays comme hub pour élargir son spectre en Europe centrale et en Europe de l’Est, indique la même source.

Cela permettra aussi à l’OCP une sensible réduction des coûts puisqu’il pourra compter sur le carnet d’adresse et de clients du groupe Al Dahra. La South East European Fertilizer Company démarrera avec un capital social d’un montant de 5 millions de dollars US, précise Le 360.

Pour rappel, cette décision a reçu l’aval du Conseil d’administration de l’OCP vers fin 2018