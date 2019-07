La Commission de l’enseignement et des affaires culturelle et sociale à la Chambre des Conseillers a approuvé, ce lundi à l’unanimité, le projet de loi organique 26.16 définissant le processus de mise en œuvre du caractère officiel de l’Amazigh, ainsi que les modalités de son intégration dans l’enseignement et dans les domaines prioritaires de la vie publique.

Intervenant à cette occasion, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed El Aaraj, a affirmé que ce projet de loi organique vise à renforcer la communication en amazigh dans différents domaines prioritaires de la vie publique, comme étant une langue officielle du pays et un capital commun de tous les Marocains sans la moindre exception, indique un communiqué du ministère de la Culture et de la Communication.