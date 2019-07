L’équipe nationale scolaire participant à la 60ème édition des Olympiades internationales des mathématiques, organisée du 14 au 22 juillet dans la ville de Bath au Royaume-Uni, a remporté une médaille de bronze et quatre mentions honorifiques, se classant ainsi au 64-ème rang mondial, deuxième en Afrique et troisième dans le monde arabe.

Selon un communiqué du ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce classement honorable réalisé lors de cette manifestation scientifique de haut niveau, a permis au Maroc d’améliorer son classement de neuf points comparativement à l’édition de 2018 organisée en Roumanie, soulignant que l’actuelle édition a été marquée par la participation de 112 pays, soit environ 670 participants, avec une équipe marocaine composée de deux candidates et quatre candidats.

Dans ce cadre, l’élève Ziad-Eddine Oumzil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, a obtenu la médaille de bronze avec 22 points, alors que les quatre mentions honorifiques sont revenus aux élèves, Mariam Alkhatiri (11 points), de la région de Casablanca-Settat, Ines El-Bouzidi Atiali (10 points) de la région de Fès-Meknès, Marouane Chafi (16 points) et Zakaria Ajraam (12 points) de la région de Rabat-Salé-Kénitra, précise le communiqué.

Le ministère et l’Office Chérifien des Phosphates (OCP), sponsor officiel de la participation du Maroc à cette manifestation scientifique, ont adressé leurs sincères félicitations et salutations à toutes les gagnantes et à tous les gagnants, les parents, les responsables et les professeurs qui ont veillé à une meilleure préparation à cet événement scientifique international, conclut la même source.