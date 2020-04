Les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca devraient verser près de 19,3 milliards de dirhams (MMDH) de dividendes cette année, soit une légère hausse de 0,6% par rapport à l’exercice précèdent, selon les calculs de CDG Capital Research.

Les bancaires à savoir Banque Centrale Populaire (BCP), Crédit du Maroc (CDM), Attijariwafa Bank (ATW) et Bank Of Africa (BOA) ont contribué positivement à la hausse du montant global des dividendes versés, compensant ainsi la contribution négative des valeurs de la Compagnie minière de Touissit (CMT), Managem (MNG) et Taqa Morocco, précise CDG Capital Research dans son dernier “Equity Report”, notant que seulement 54 des sociétés du Masi ont communiqué, à la date d’aujourd’hui, le montant des dividendes à distribuer en 2020.

Le rendement des dividendes de ces 54 sociétés, rapporté à leur capitalisation au 31 Mars s’est amélioré de 0,4 pts pour s’établir à 4,3% suite principalement au mouvement baissier qu’a connu le marché boursier durant cette crise sanitaire.

Par ailleurs, le PER (rapport de la capitalisation boursière sur les bénéfices) de la place casablancaise ressort à 18,3x contre 18,4x en 2018, légèrement supérieur à son niveau moyen des dix dernières années qui ressort à 18,1x, fait savoir le rapport, ajoutant que l’ensemble des secteurs ont vu leur ratio PER s’améliorer, à l’exception du secteur Telecom.

Le communiqué fait, en outre observer, que les valeurs CDM et Disway se sont distinguées par à la forte progression de leur dividende par action. En effet, le groupe CDM a décidé la distribution un dividende par action de 18,7 dirhams contre 8 dirhams l’année dernière, alors que Disway compte verser un dividende par action de 28 dirhams, soit une progression de 86,7% par rapport à l’exercice précédent.

Rappelons que la Bourse de Casablanca a clôturé l’année 2019 sur une note positive, ses principaux indices, Masi et Madex, prenant 7,11% à 12.171,90 points et 7,43% à 9.919,25% respectivement.