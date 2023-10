Les amateurs d’Alpine au Maroc peuvent pousser un ouf de soulagement! Après quelques mois de retard, la prestigieuse marque du groupe Renault débarque enfin sur le marché marocain. Alpine Maroc sera présentée à la presse le mardi 17 octobre à Casablanca.

Pour le groupe Renault, qui continue de consolider sa position de leader sur le marché national, c’est une manière de se positionner sur le segment premium.

À noter que l’arrivée dans le Royaume de la prestigieuse marque automobile du groupe au Losange était initialement prévue en mai 2023.

Une bonne nouvelle donc pour tous les afficionados!

A propos d’Alpine

Fondée en 1955, Alpine s’est affirmée au fil des ans avec ses voitures de sport à la française. En 2017, la marque réinvente l’A110, avec une voiture de sport fidèle aux principes intemporels d’Alpine en matière de compacité, de légèreté, d’agilité et de plaisir de conduite. En 2021, Alpine Cars, Renault Sport Cars et Renault Sport Racing se réunissent sous la bannière Alpine. Elle devient ainsi la marque à la pointe de l’innovation de Renault Group, bénéficiant de l’héritage et du savoir-faire de son usine historique de Dieppe ainsi que de la maîtrise de l’ingénierie Alpine en collaboration avec les équipes de Formule 1 et de Renault Sport Cars. La prochaine gamme de la marque sera composée d’un « garage de rêve » composé de modèles 100% électriques, sportifs, exclusifs et futuristes, destinés à la vraie vie.