Les États-Unis ont réaffirmé, jeudi, qu’il n’y a “aucun changement” dans leur position reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara. “Cela demeure la position de l’administration” du président Joe Biden, a indiqué le porte-parole du Département d’État, Ned Price, lors de son point de presse. “Il n’y a pas de changement” sur cette question, a-t-il en outre affirmé, dans une claire continuité de la position des États-Unis au sujet de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara.

Pour rappel, à travers une Proclamation présidentielle, signée le 10 décembre dernier, les États-Unis ont acté la reconnaissance américaine formelle de la souveraineté pleine et entière du Royaume sur le Sahara. Le texte de la Proclamation a été distribué ensuite aux 193 États membres des Nations-Unies, en tant que document officiel du Conseil de sécurité.

Et dans la lettre adressée à cette occasion au président du Conseil de sécurité, et dont copie a été envoyée au Secrétaire général de l’ONU, les États-Unis rappellent que la proposition marocaine d’autonomie est “le seul fondement d’une solution juste et durable” au différend sur le Sahara.