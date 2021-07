La destination d’Agadir-Taghazout sera renforcée par le lancement de nouvelles liaisons aériennes qui contribueront à la promotion de son attractivité touristique .

En vertu d’un accord stratégique paraphé jeudi à Taghazout, par le directeur général de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) , Adel El Fakir, et le Chef Exécutif de “Ryanair”, Eddie Wilson, la compagnie annonce l’ouverture d’une nouvelle base à Agadir qui sera opérationnelle dès novembre 2021.

Celle-ci bénéficiera de deux avions basés à l’aéroport d’Agadir Al Massira, et s’appuie sur un investissement de 200 millions de dollars et la création de 60 emplois directs.

Avec ces moyens renforcés, “Ryanair” connectera ainsi Agadir à 7 pays européens (Irlande, France, Espagne, Portugal, Italie, Allemagne, Pologne). 16 nouvelle lignes seront ouvertes pour un total de 25 routes desservies et un total de 25 vols par semaine.

Un total de 229.000 sièges à l’arrivée seront ainsi offerts dès l’hiver 2021-2022, accompagnant la reprise de la destination Agadir-Taghazout au moment du pic saisonnier.

Cette capacité, déjà supérieure à celle offerte par la compagnie avant la pandémie (108.000 sièges à l’arrivée lors de l’hiver 2019-2020), continuera à monter en puissance pour atteindre 570.000 sièges à l’arrivée en 2024.

Au départ d’Agadir-Taghazout, “Ryanair” offrira également un accès facilité à des destinations touristiques hivernales (Ténérife, Malaga, Alicante) et à plusieurs city break (Rome, Dublin, Paris, Porto, Barcelone).

Pour célébrer l’ouverture de sa nouvelle base, “Ryanair” a lancé une offre spéciale avec des tarifs attractifs.

“Ryanair est un partenaire de longue date de la destination Maroc et joue un rôle clé dans notre dispositif visant à multiplier les connections aériennes points à point entre le Maroc et le monde”, a souligné à cette occasion, El Fakir.

Pour sa part, Wilson a affirmé que “nous sommes fiers d’annoncer l’ouverture prochaine de notre troisième base marocaine. Il s’agit pour nous d’un partenariat historique depuis notre premier vol sur Agadir en 2008 et nous sommes heureux de contribuer au développement de cette région, en tant que destination hivernale leader”.

Cette annonce soutient l’accessibilité de la destination Agadir et son retour en première ligne des destinations les plus prisées. Elle accompagne également l’ouverture effective de la station Taghazout et son offre de nouvelle génération, entre esprit surf, tendance bohème et wellbeing.