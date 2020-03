L’utilisation de la “chloroquine” et les publications scientifiques qui en découlent dans certain nombre de pays comme la Chine et les Etats-Unis ont toutes confirmé des résultats positifs pour l’utilisation dudit protocole dans le traitement des malades de Covid-19, a affirmé, ce mercredi soir, le ministère de la Santé, soulignant qu’il a adopté ce protocole de traitement après étude et décision de la Commission technique et scientifique du programme national de prévention et de contrôle de la grippe et des infections respiratoires aiguës sévères.

“Dans le cadre de son interaction avec le débat en cours sur l’efficacité du protocole de traitement pour les personnes contaminées par le Covid-19 à base de la Chloroquine et de l’hydroxychloroquine, et soucieux du principe de transparence totale qu’il a adopté dès le départ, le ministère indique dans un communiqué que la description et l’utilisation de ce médicament qu’il a généralisé il y a quelques jours dans les centres hospitaliers universitaires et les directions régionales de la Santé au niveau du Royaume pour traiter les cas de contamination par le “Covid-19”, est un médicament connu et utilisé depuis des années pour guérir le paludisme et des maladies chroniques (telles que l’arthrite et autres maladies immunitaires) pour de longues durées pouvant atteindre des années parfois, et ce sous surveillance médicale stricte et spécialisée afin de suivre et limiter les effets secondaires qui peuvent en résulter.

En parallèle avec cette importante décision, le ministère de la Santé a veillé à mettre en place d’urgence tous les moyens nécessaires pour garantir la mise en œuvre minutieuse et sûre de cette décision et a mobilisé tous ces cadres pour assurer le suivi et le contrôle de la réaction des malades de Covid-19 au protocole de traitement à base de Chloroquine dans tous les centres hospitaliers publics et militaires sur le plan national, relève le communiqué.

En plus de disposer d’un système accrédité de suivi et de contrôle de la qualité et de la sécurité des médicaments à travers les services de la Direction du médicament et de la pharmacie, le ministère de la Santé dispose également de compétences scientifiques et techniques à l’instar de professeurs de médecine et de cadres médicaux reconnus à l’échelle internationale pour l’adoption anticipative dudit protocole de traitement à base de Chloroquine de manière souveraine, autonome et sécurisée.

La même source rappelle que le ministère a publié la circulaire du ministère N°22 adressée aux professionnels de la santé en date du 23 mars qui contenait des recommandations de la Commission scientifique susmentionnée au sujet des conditions et modalités d’utilisation de ce protocole, et ce pour une gestion “nationale” et rationnelle du stock de ce médicament dans les différentes unités d’approvisionnement au niveau de l’ensemble des directions régionales de la Santé. Le ministère a en outre rassuré tous les Marocains souffrant de maladies chroniques, nécessitant des médicaments à base de chloroquine, qu’ils peuvent s’en procurer gratuitement et à titre exceptionnel, au niveau des pharmacies régionales et provinciales dans les différents services extérieurs du ministère les plus proches de leurs résidences, et ce après présentation du dossier médical.