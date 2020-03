Le nombre de jeunes confinés chez eux suite aux fermetures d’écoles et d’universités dans 138 pays dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation de Covid-19 a presque quadruplé ces derniers 10 jours pour atteindre 1,37 milliard, soit plus de 3 enfants et jeunes sur 4 dans le monde, indique mardi l’Unesco.

Ce confinement concerne également 60,3 millions d’enseignants qui ne sont plus en classe, souligne l’organisation onusienne dans un communiqué, faisant état de la tenue lundi d’une réunion en ligne d’un groupe ad hoc de ministres de l’éducation qui ont échangé des informations sur les mesures d’intensification déployées dans leurs pays pour aider les enseignants, les parents et les élèves à faire face à l’apprentissage à domicile.