Depuis ce mercredi 16 février 2022, le Maroc fait désormais partie des pays de la «liste verte» en France. Et selon un arrêté publié aujourd’hui dans le Journal officiel de la République française, cette décision s’explique par une ‘‘circulation négligeable ou modérée du virus, en l’absence de variant préoccupant émergent’’.

A noter que le changement de ce mercredi implique concrètement que les voyageurs en provenance du Maroc auront seulement à présenter la preuve de leur vaccination pour les voyageurs vaccinés avec un sérum reconnu par l’Agence européenne du médicament (Pfizer, Cominarty, Moderna, AstraZeneca, Vaxzevria, Covishield, Janssen).

Ceux qui ne sont pas vaccinés ou vaccinés par le vaccin développé par le laboratoire Sinopharm devront quant à eux présenter le résultat négatif d’un test PCR de moins de 72 heures, ou d’un test antigénique de moins de 48 heures, ou encore un certificat de rétablissement, c’est-à-dire le résultat positif à un test PCR ou antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois, à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test.