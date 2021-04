Dans un communiqué publié ce lundi soir, le ministère des Habous et des Affaires Islamiques a précisé que l’observation du croissant lunaire du mois de Ramadan 1442 de l’hégire n’a pas été possible, ce soir. Ainsi, ajoute le communiqué, le 1er Ramadan 1442 de l’Hégire correspond au mercredi 14 avril 2021.





