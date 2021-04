Plus de 3.892.000 salariés ont bénéficié du soutien jusqu’à fin mars dernier, a indiqué lundi à Rabat, le ministre du travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amekraz.

Le nombre total d’employés inscrits auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) qui a bénéficié du soutien a atteint 3.892.668 salariés dans les secteurs concernés, pour un montant de 6 milliards et 240.140.530 dirhams, jusqu’à fin mars dernier, a souligné M. Amekraz, en réponse à une question orale du groupe du rassemblement constitutionnel sur “le soutien aux salariés inscrits auprès de la CNSS”, lors de la séance hebdomadaire de questions orales à la Chambre des représentants.

Tous les secteurs touchés ont été soutenus pendant la période du confinement sanitaire, a rappelé le ministre, ajoutant qu’après le déconfinement, l’intérêt a été accordé à huit secteurs, parmi les plus touchés, dont le tourisme, qui a continué à être soutenu jusqu’à aujourd’hui après la prolongation décidée par le comité de veille économique.

En réponse à une autre question orale présentée par le groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme sur “la création et le développement d’un système numérique intégré de suivi du marché d’emploi aux niveaux national et régional”, M. Amekraz a déclaré que le ministère travaille sur un programme intégré pour mettre en place un véritable observatoire qui surveille tous les mouvements du marché d’emploi et fournit des données se basant sur le big data et l’intelligence artificielle, en partenariat avec le programme Millennium Challenge Corporation (MCC).

Ce projet, met en avant le responsable gouvernemental, vise à exploiter les capacités d’information fournies par ces données qui sont publiées sur différents sites et plateformes électroniques spécialisés dans les demandes et offres d’emploi, ainsi que les systèmes d’information de certains acteurs publics du marché d’emploi.

Selon le ministre, ce projet vise également à fournir des indicateurs statistiques et une connaissance en temps réel de l’évolution du marché d’emploi, notamment dans le domaine des professions et des fonctions les plus attractifs. En revanche, souligne-t-il, toutes les offres d’emploi en fonction publique sur lesquelles le ministère travaille sont publiées sur des plateformes numériques, ce qui permet la possibilité de les consulter.