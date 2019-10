Le site de Marchica, à Nador, a été choisi pour accueillir la future Cité des métiers et des compétences (CMC) de la région de l’Oriental sur une superficie de 12 hectares, a affirmé la directrice générale de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), Loubna Tricha.

Cette dernière a souligné que les études topographiques et géotechniques sont aujourd’hui réalisées et que la CMC de l’Oriental devrait entrer en activité dès 2021, notant que la zone de Marchica offre un cadre agréable pour accueillir les stagiaires.

La CMC de l’Oriental comprendra 8 pôles spécifiques, à savoir l’industrie, le digital et l’offshoring, l’administration, gestion et commerce, l’agriculture, les métiers de la santé, le tourisme et l’hôtellerie, le BTP et les services à la personnes.