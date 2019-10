La politique de libéralisation du secteur aérien a favorisé une augmentation annuelle moyenne de 6,6% du trafic, alors que le nombre de passagers est passé de 10,4 millions en 2006 à 22,5 millions en 2018. De plus, de nombreuses sociétés étrangères se sont activées dans l’espace aérien marocain aux côtés des acteurs nationaux, y compris les compagnies aériennes low cost.

En effet, plus de 51 compagnies offrent des vols réguliers vers le Maroc, dont 19 compagnies aériennes à bas prix. Cette politique a permis à l’aéroport Mohammed V de se positionner en tant que hub international et régional, offrant des vols à destination d’environ 98 aéroports internationaux et 54 pays sur quatre continents.