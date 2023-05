Les exportations d’oignons marocains ont affiché une croissance durant la période s’étalant du mois de juin 2022 à février 2023, s’établissant à 65.000 tonnes exportées. Le royaume avait exporté 60.000 tonnes durant la même période une année auparavant.

D’après les données d’EastFruit, les oignons figurent parmi les légumes les plus exportés par le pays sur le marché international, se positionnant à la 3e place (les tomates et les poivrons étant 1er et 2e).

Sur les 5 dernières années, la Mauritanie s’est maintenue en tête des importateurs de la production nationale, suivi par le Mali, la Côte d’Ivoire, les Pays-Bas et le Sénégal. Selon les dernières données, concernant les 9 derniers mois, le Mali vient en premier lieu des importateurs, totalisant 28% de la production, suivi par la Mauritanie (26%) et le Sénégal (16%), alors que les Pays-Bas en totalisent 6%.

Suite à la sécheresse et aux exportations en cours, le gouvernement a décidé, en février dernier, d’interdire les exportations de plusieurs productions, notamment l’oignon, la pomme de terre et les tomates vers les pays africains. Cette mesure vise à limiter la hausse des prix sur le marché national.