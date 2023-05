Un partenariat stratégique a été conclu entre l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et la Banque Mondiale (BM), portant sur l’échange de connaissances et la création d’opportunités de stages pour les étudiants marocains.

Le mémorandum d’entente entre les deux institutions s’inscrit dans le cadre des initiatives du programme « Road To Marrakech », faisant partie des actions qui seront discutées en octobre prochain, lors des rencontres annuelles de la BM et du Fonds Monétaire International (FMI), qui se tiendront au Maroc.

L’UM6P indique que ce partenariat implique plusieurs activités potentielles, notamment un soutien aux étudiants susceptibles d’accéder à des opportunités de stage à la Banque mondiale.

Le partenariat permettra également d’utiliser les installations des deux parties pour diffuser des travaux analytiques, organiser des ateliers et des séminaires, et rassembler des chercheurs et des parties prenantes pour des recherches conjointes, la cocréation de produits de connaissance et la participation à des opportunités d’apprentissage qui feraient progresser le développement des secteurs des infrastructures.

Cette nouvelle collaboration reflète la vision de l’UM6P et de la Banque mondiale pour accélérer la transition vers une économie verte et une transformation numérique et comment les institutions unissent leurs efforts pour avoir plus d’impact au Maroc, dans plusieurs domaines.