Ayant une grande réputation en terme de qualité, les Olympiades de l’INPT, organisées par l’Association des Élèves Ingénieurs de l’Institut National des Postes et Télécommunications (AEINPT), sont le rendez-vous annuel de plus de 7000 étudiants de différentes écoles et universités.

Réunis sur un site d’exception sur l’une des plus prestigieuses écoles au Maroc, les Olympiades de l’INPT sont clairement le fief du divertissement connu au sein de la communauté des élèves ingénieurs. Ceci ne pourra jamais être une coïncidence surtout que le programme des Olympiades est riche en activités; des compétitions sportives et culturelles, des shows en plein air, une soirée musicale et plein d’autres surprises dans une atmosphère estudiantine spéciale. Ces derniers mettent en valeur les talents de nos chers participants et garantissent une atmosphère de jouissance. Et comme l’INPT va de pair avec le digital et vise à contribuer au développement de l’écosystème du numérique dans une dynamique de transformation continue, l’AEINPT, et dans cette même perspective, a choisi comme thème de cette édition : “Le digital dans la réinvention du divertissement à l’ère de l’innovation”.

Fort de son succès dans les 10 dernières éditions, l’évènement promet d’être mémorable encore une fois. Rendez-vous les 28 et 29 Février et le 1er Mars prochains à l’INPT, Rabat.