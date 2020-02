En 2013, MAROCLEAR a été l’une des premières institutions financières au Maroc à obtenir la certification de ses Systèmes de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) – ISO 27 001 et ce, pour l’ensemble de ses activités.

Après 2016, le Dépositaire Central a renouvelé avec succès cette certification en 2019, suite aux audits menés par le Bureau Veritas.

En tant qu’infrastructure de marché d’importance systémique, MAROCLEAR affirme ainsi sa volonté de se conformer continuellement aux normes et standards les plus exigeants, dans tous les domaines, en particulier ceux relatifs à la sécurité de l’information.

Le maintien de la norme internationale ISO 27001 est une assurance de plus pour MAROCLEAR, lui permettant d’accompagner favorablement le développement du marché marocain et de contribuer à faire de Casablanca un hub financier régional.

Le renouvellement de cette certification vient également récompenser les efforts fournis par le Top-management et les équipes de MAROCLEAR pour garantir le plus haut degré de sécurité à son patrimoine informationnel et pour conférer à la Place de Casablanca le niveau de confiance nécessaire.