Omar Hilale a encore frappé! Réagissant à une déclaration anti-marocaine du représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations Unies, Amar Bendjama, mardi lors de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, le diplomate marocain n’y est pas allé par quatre chemins.

Le représentant permanent du Royaume à l’ONU a sèchement remis en place l’Algérien qui, une fois de plus, a exprimé la haine qu’éprouve son pays envers le Maroc et son intégrité territoriale.

« Mon collègue algérien a bien voulu nous présenter les condoléances et la solidarité de son pays. J’aurais tant voulu, cher collègue, que vous gardiez le silence face aux moments difficiles que traverse le Maroc. (…) On ne peut pas verser des larmes de crocodile et, en même temps, attaquer un pays qui vit toujours un drame. Vous manifestez votre solidarité, mais en même temps, vous injectez votre venin, vous insultez les morts et les Marocains », a rétorqué le diplomate marocain.

Et d’ajouter: « Cela fait cinquante ans que vous rabâchez sans cesse la même chose, que vous prétendez être une partie neutre et défendre un principe. (…) Vous parlez de référendum et des résolutions du Conseil de sécurité, et vous oubliez que ce dernier ne parle plus de référendum depuis 23 ans. Vous agissez comme un avocat commis d’office qui prétend défendre le droit, mais qui n’hésite pas à le violer ».

« Si le principe d’autodétermination est si cher à votre coeur, pourquoi ne l’appliquez-vous pas chez vous? Il y a un peuple qui existait avant l’Etat algérien, qui revendique son droit à l’autodétermination depuis des décennies. C’est le peuple kabyle. Vous lui refusez ce que vous voulez offrir à des populations qui revendiquent leur marocanité », a encore rétorqué Omar Hilale, qui sans langue de bois, a affirmé que « l’Algérie est la mère de tous les malheurs de la région ».