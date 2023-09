Le résultat net consolidé de la Société de thérapeutique marocaine (SOTHEMA) s’est établi à 152 millions de dirhams (MDH) au premier semestre de 2023, en légère baisse de 2,6% par rapport à la même période un an auparavant.

L’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) consolidé s’est, quant à lui, élevé à 254 MDH à fin juin 2023, en repli de 12,4% par rapport à la période précédente, indique un communiqué de Sothema, dont le Conseil d’Administration s’est réuni lundi dernier sous la présidence de Lamia Tazi pour examiner les états de synthèse et les comptes clos au 30 juin 2023.

Cependant, poursuit la même source, il est important de noter que cette diminution était anticipée en raison de divers facteurs économiques et opérationnels, notamment l’effet haussier des coûts des intrants, ainsi que d’autres dépenses liées à des lancements stratégiques.

A ce propos, Sothema a lancé avec succès, au 1er semestre 2023, trois nouvelles molécules à fort potentiel. Au niveau international, la société a réussi le démarrage de deux bureaux scientifiques ciblant les marchés prometteurs du GCC et de l’Afrique de l’Ouest avec un portefeuille riche en nouveaux lancements.

S’agissant du chiffre d’affaires consolidé, il a enregistré une croissance de 3% au premier semestre 2023, correspondant à une hausse de 34 MDH par rapport au S1-2022 et ce, malgré un contexte économique défavorable.

Côté perspectives, Sothema souligne que le Maroc a franchi des étapes significatives vers la réalisation de la Couverture Sociale Universelle (CSU), élargissant le nombre d’assurés et favorisant la croissance des infrastructures de santé. Cette avancée crée d’immenses perspectives pour le secteur pharmaceutique national, renforçant la croissance organique de Sothema tout en ouvrant la voie à son expansion à l’international.

Parallèlement, grâce à une stratégie marketing ciblée basée sur une sélection moléculaire intelligente et la diffusion d’informations scientifiques pertinentes, Sothema a réussi à se classer parmi les trois premiers acteurs des principales aires thérapeutiques au Maroc.

Avec une cinquantaine de nouveaux médicaments prévus dans les 3 prochaines années, incluant des innovations chimiques et biologiques, des génériques, des biosimilaires, des compléments alimentaires et des dispositifs médicaux, la société renforce son arsenal thérapeutique et étend sa portée à de nouvelles aires thérapeutiques.

Ces lancements promettent d’améliorer la prise en charge de diverses pathologies, tout en boostant la croissance des revenus et la rentabilité de Sothema à moyen et long termes.

Citée par le communiqué, Lamia Tazi a affirmé que le premier semestre de l’exercice 2023 a été marqué par des réalisations et une croissance satisfaisantes vu le contexte économique difficile. « Cela démontre la justesse des choix de Sothema en matière d’investissement et de stratégie de développement dont le principal impact se traduit par une résilience et une compétitivité renforcées au Maroc et à l’international », a-t-elle noté.

Et de soutenir qu’une attention particulière a été portée par Sothema sur l’amélioration de sa gestion des risques notamment dans la Supply Chain afin de faire face aux fluctuations des coûts des intrants et des risques de pénurie.

En termes de croissance, la société s’appuie principalement sur l’élargissement de son portefeuille de produits en misant sur la diversification et l’innovation avec un accent particulier mis sur l’amélioration du Time to Market (TTM), a fait savoir Mme Tazi, ajoutant que Sothema cible également l’expansion de sa présence à l’international, notamment via des prises de participation dans des sociétés pharmaceutiques à fort potentiel.

Parallèlement, elle a indiqué que l’un des faits marquants de ce S1-2023 a été la cérémonie organisée par Sothema en vue de l’inauguration officielle de sa filiale Axess Pharma. Cet évènement a été l’occasion de ratifier un mémorandum d’entente entre Sothema, les ministères de la Santé et de l’Industrie, Dassault Systèmes (Americas Corp), le Baylor College of medicine (États-Unis, Texas) et Regenlab (Suisse, Etats-Unis) visant à créer le premier écosystème en Afrique dans les domaines du développement galénique et des études cliniques.

D’après Lamia Tazi, ce mémorandum d’entente, qui traduit la confiance dont jouit Sothema auprès de ses partenaires publics et privés, nationaux et internationaux, dans les domaines de l’innovation et de la recherche scientifique, est un indicateur de la volonté de la société d’appuyer sa croissance future sur des produits pharmaceutiques innovants issus d’un processus de développement 100% marocain.