Le nombre d’entreprises créées au Maroc a atteint 40.354 entreprises durant les cinq premiers mois de cette année, selon l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).

Ces créations d’entreprises sont réparties entre les personnes morales (27.336) et les personnes physiques (13.018), ressort-il du tableau de bord général de l’OMPIC.

La classification sectorielle des entreprises créées fait état d’une domination du commerce (36,47%), suivi du bâtiment et travaux publics (BTP) et activités immobilières (18,62%), des services divers (17,74%), des transports (8,25%), des industries (7,05%), des hôtels et restaurants (6,25%), des Technologies d’information et de communication – TIC (2,89%), de l’agriculture et pêche (1,75%) et des activités financières (0,97%), précise la même source. Par forme juridique, 63,4% des entreprises créées sont des sociétés à responsabilité limitée à associé unique (SARLAU), 36,3% des sociétés à responsabilité limitée (SARL), 0,2% des sociétés anonymes (SA) et 0,1% des sociétés en nom Collectif (SNC).

Par région, Casablanca-Settat s’accapare 11.731 créations, devant Tanger-Tétouan-Al Hoceima (5.983), Rabat-Salé-Kénitra (4.791), Marrakech-Safi (4.044), Fès-Meknès (2.868), l’Oriental (2.542), Souss-Massa (2.500), Laâyoune-Sakia El Hamra (2.045), Béni Mellal-Khénifra (1.290), Draâ-Tafilalet (1.221), Dakhla-Oued Ed-Dahab (1.015) et Guelmim Oued Noun (324).