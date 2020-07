Suite à la décision des autorités de lever la restriction sur la circulation des trains au départ et à destination de Tanger, décrétée précédemment le lundi 13 juillet 2020, l’ONCF informe le grand public que les trains seront remis en circulation à partir du Mercredi 15 Juillet 2020 et ce, sur les axes Tanger/Casablanca via les trains Al boraq et Tanger/ Fès via les trains Al Atlas.

L’ONCF invite son aimable clientèle à se renseigner sur les horaires des trains, sur le site www.oncf-voyages.ma ou en appelant le Centre de Relations Clients 2255.