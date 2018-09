Infomédiaire Maroc – L’Office national des chemins de fer (ONCF) a annoncé ce mardi avoir procédé à une opération de modernisation et de rénovation de ses trains régionaux assurant les dessertes depuis le hub régional de Casa-Port vers l’Aéroport Mohammed V, Settat et El Jadida.

Il s’agit du relooking des sièges 1ère et 2ème classe des 13 trains constituant le parc de cette catégorie, a indiqué l’ONCF dans un communiqué, précisant que l’opération, qui a concerné les équipements intérieurs de l’ensemble de ces trains, a été achevée et que tous les trains ont été remis en circulation.

L’Office a également fait savoir qu’il entamera également le relooking de la livrée extérieure afin d’en rafraichir la peinture et la raviver aux couleurs de l’ONCF, ajoutant que cette nouvelle opération s’inscrit dans le cadre des « multiples projets de l’ONCF visant à améliorer la qualité des services offerts aux clients et à rehausser le confort dans les gares et à bord des trains ».

Avec ces trains réhabilités, l’ONCF met à la disposition de ses clients des « équipements plus modernes, des sièges aux couleurs vives et d’un style plus urbain à même de rendre le voyage par train plus convivial et plus confortable », conclut le communiqué.

IM