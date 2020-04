Le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara a présidé, ce jeudi, le Conseil d’administration de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF), organisé en mode visioconférence et consacré à l’examen de l’arrêté des comptes de l’exercice 2019 de l’Office ainsi qu’à l’approbation des budgets 2020 prenant en compte les impacts de la pandémie du nouveau coronavirus sur l’activité ferroviaire.

Intervenant à l’ouverture de cette réunion, Amara a affirmé que “le contexte exceptionnel dont lequel se tient cette session est marqué par les efforts inlassables déployés par notre pays, sur instructions du Roi Mohammed VI, pour endiguer la propagation du COVID-19 et ce, dans le cadre de l’approche proactive du Souverain ayant ordonné d’adopter des actions préventives sans précédent”, indique un communiqué de l’ONCF.

Ces mesures d’ordre sanitaire, organisationnel, social, économique et financier ont permis à notre pays de maintenir la situation sous contrôle et d’atténuer l’ampleur des chocs exogènes sur notre économie, mais aussi de faire resurgir les valeurs historiques de l’exception marocaine dont les maitres-mots sont l’engagement, la mobilisation, la résilience, la solidarité et la rigueur, a ajouté le ministre.

Et de préciser que s’il est vrai que cette approche a privilégié le capital humain et la santé des citoyens, il n’en demeure pas moins que l’impact de la crise sanitaire s’est étendu à la mobilité tous modes confondus, dont l’ampleur s’est accentuée par la décision courageuse et clairvoyante de l’état d’urgence sanitaire décrété par notre pays, limitant les déplacements urbains inter-villes. S’agissant plus particulièrement du secteur ferroviaire, Amara a noté avec satisfaction les performances enregistrées au cours de l’exercice 2019 sur les différents registres. “Grâce aux projets structurants mis en exploitation, ce mode a pu contribuer au renforcement d’une mobilité sobre et durable au service des citoyens et des opérateurs économiques, tout en rehaussant la qualité de ses prestations. Les résultats sont très encourageants et incitent à accélérer la mise en œuvre d’un modèle économique innovant pour assurer une meilleure pérennité et soutenabilité à ce secteur vital, comme tracé au niveau du protocole d’accord régissant les relations Etat-ONCF pour la période 2019-2025”, a-t-il relevé.

Pour sa part, le directeur général de l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie, a tracé une rétrospective de l’année 2019, riche et intense à plus d’un titre, fait savoir le communiqué.

Il s’est arrêté en premier lieu sur l’entrée en plein régime d’exploitation des projets structurants de modernisation et de renforcement du réseau ferré national, inaugurés par SM le Roi en novembre 2018, ayant conduit à une transformation structurelle des fondamentaux de l’offre.

“Il s’agit plus particulièrement du train à grande vitesse +Al Boraq+ vecteur de changement, qui a pu étendre ses effets novateurs aux autres composantes de l’offre ferroviaire grâce au nouveau concept de voyage mis en place, au parcours client totalement repensé et aux services innovants offerts, autant les trains de proximité (TNR) que grandes lignes +Al Atlas+ n’ont pas manqué de croître au rythme d’Al Boraq en enregistrant des performances toutes aussi satisfaisantes”, a signalé Khlie. De janvier à décembre 2019, les différents agrégats se sont inscrits sous le signe de l’excellence opérationnelle et ont affiché des performances remarquables par comparaison à l’année 2018: ce sont 38,2 millions de voyageurs transportés (+8%), avec un confort rehaussé, des places assises garanties, des services en gares et à bord à forte valeur ajoutée, conjuguées à une régularité globale avoisinant 92,55% en amélioration de 21,5 points, une tarification modulable et accessible pour tous, a expliqué le responsable, faisant savoir que par conséquence directe, un niveau de satisfaction globale inédit de 87% a été enregistré soit un mieux de 17 points par rapport à l’année antérieure.

En ce qui concerne l’activité fret et logistique, le train a pu acheminer 25 millions de tonnes de marchandises en 2019, bénéficiant des nouvelles capacités libérées, des partenariats établis avec de multiples opérateurs de la place: OCP, CMA.CGM, TMSA, a-t-il poursuivi, précisant que cette activité a constitué un maillon indispensable dans l’efficacité et le succès de multiples projets structurants ayant marqué le tissu économique et industriel national. “C’est le cas du transport des voitures de l’usine Renault de Melloussa qui a atteint sur l’année 350.000 véhicules (1.500 véhicules par jour). C’est de même pour le transport démarré récemment des véhicules produits à l’usine PSA de Kenitra et exportés via le port de Tanger Med, ainsi que pour l’alimentation de la Centrale électrique de Jerada à raison de 3.000 tonnes par jour de charbon à partir de Nador, ou encore de l’approvisionnement de l’usine Lafarge Holcim de Settat en calcaire à la cadence de 7.000 tonnes par jour”, a-t-il précisé, y voyant “autant d’expériences réussies” qui ont nettement contribué à réduire la pression sur les routes et rendre la chaîne logistique globale plus sûre, plus rentable et moins polluante.

Par ailleurs, les indicateurs financiers et de gestion sont globalement au vert pour l’année 2019, comme en témoigne leur évolution positive par rapport à 2018 : un chiffre d’affaires de 3,76 milliards de dirhams (+9,3%), une valeur ajoutée de plus de 2 milliards de dirhams (+5%) et un excédent brut d’exploitation de 929 millions de dirhams (+10,5). Sans oublier la composante investissements qui a atteint près de 2,2 milliards de dirhams (MMDH) axée principalement sur l’acquisition de nouvelles locomotives de dernière génération et l’engagement des travaux de construction de nouveaux ateliers de maintenance dans le cadre d’un schéma directeur approprié pour s’adapter au mieux aux exigences évolutives de l’exploitation, poursuit le communiqué. Présentant les budgets 2020, Khlie a affirmé que ceux-ci ont été conçus initialement sur des hypothèses de la poursuite de développement et de déploiement de la réforme du secteur avec une tendance haussière largement encourageante enregistrée sur les différents registres au cours du premier trimestre de cette année. “Néanmoins, la malvenue de la crise sanitaire a freiné cet élan”, a-t-il constaté, précisant que la crise a notablement impacté l’activité en imposant l’adoption d’un plan d’action urgent et prioritaire visant une meilleure gestion de cette crise, mais aussi la revue des budgets afin de tenir compte de ses répercussions aiguës sur le secteur. Ainsi, les budgets d’exploitation et d’investissements reconsidérés ont été bâtis sur la base d’une reprise progressive du trafic après le déconfinement, en adéquation avec le rythme de l’activité socio-économique, l’optimisation des charges, l’adaptation des investissements et la réalisation d’un chiffre d’affaires prévisible de près de 3 milliards de dirhams (MMDH), a relevé le responsable. Revenant sur le plan d’urgence spécifique déployé par l’ONCF suite à la crise sanitaire, M. Khlie a mis en exergue les mesures structurées en six leviers, à savoir le pilotage, la gestion des RH, le plan de continuité de l’activité, la communication avec les parties prenantes, les initiatives de solidarité ainsi que les dispositions financières.

Cette batterie de mesures préventives et proactives dénote, selon l’ONCF, de son engagement à “s’inscrire dans l’élan national de solidarité initié par le Roi Mohammed VI, en contribuant volontairement, à tous les niveaux, au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie Covid-19”, “préserver la sécurité sanitaire des collaborateurs, des clients et des partenaires” et “adapter le mode de travail à ce contexte spécifique”.

Ces mesures visent également à “veiller au maintenir en bon état de l’appareil de production pour une reprise normale, tout en se conformant au respect strict des mesures sanitaires”, “informer, sensibiliser et communiquer sur les mesures à prendre aussi bien au niveau interne qu’externe” et à “accélérer le règlement des fournisseurs, en accordant un intérêt particulier au règlement des PME et TPE conformément aux orientations des pouvoirs publics en la matière”, indique l’ONCF. Les membres du Conseil d’Administration ont, de leur côté, félicité l’ensemble des collaborateurs de l’Office pour les efforts louables déployés pour l’atteinte des performances et la contribution effective à l’anticipation de la mobilité durable. Ils ont également tenu à saluer les cheminots engagés et mobilisés dans ce contexte particulier pour s’acquitter de leurs missions dans le plus profond sens du devoir national et citoyen, tout en veillant à contribuer à acheminer les marchandises vers les sites de production, de stockage et de distribution.