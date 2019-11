La Sous-Secrétaire générale de l’ONU aux affaires humanitaires et Coordonnatrice adjointe des secours d’urgence, Ursula Mueller, a entamé une visite de trois jours au Maroc durant laquelle elle va prendre part, mercredi à Rabat, à une conférence pour marquer le 70è anniversaire de l’adoption des Conventions de Genève.

Mueller devra ainsi prononcer une allocution lors de cette conférence intitulée « 70 ans après l’adoption des Conventions de Genève : les défis posés au droit humanitaire », a indiqué mardi à New York, le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU.

La conférence, organisée conjointement par le Royaume du Maroc et le Comité international de la Croix Rouge (CICR), connaîtra la participation de plusieurs hauts responsables gouvernementaux et du CICR, ainsi que des diplomates et experts en la matière.

Par ailleurs, la responsable onusienne devra également tenir des réunions avec des responsables marocains pour évoquer le système multilatéral humanitaire et les contributions du Royaume à ce système, a ajouté le porte-parole