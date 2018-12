Infomédiaire Maroc – Conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier telle que modifiée et complétée, la bourse de Casablanca a communiqué à l’AMMC les résultats de l’Offre Publique d’Achat Obligatoire portant sur les actions et les droits d’attribution de TASLIF à l’initiative de Sanlam Emerging Markets Ireland (SEM Ireland), Saham Finances, Saham SA, Saham Finances Participations, Saham Assurance, Sanam Holding et M. Said ALJ.

Les résultats de cette offre, qui a fait l’objet de la note d’information visée par l’AMMC le 04 Décembre 2018 sous la référence VI/EM/032/2018 et qui s’est déroulé du 11 Décembre au 17 Décembre 2018 inclus, se présente comme suit :

Nombre de titres visés par l’offre

Actions : 1 556 911

Droits d’attribution : 348

En % du capitale : 7,25%

Nombre de Titre présentés :

Actions : 1 049 813

Droits d’attribution : 19

En % du capitale : 4,89%

Nombre d’apporteurs de titres :

Actions : 38

Droits d’attribution : 13

Taux de participation

Actions : 67,43%

Droits d’attribution : 5,46%

Rédaction Infomédiaire