Infomédiaire Maroc – Le 1er Forum Africain sur la formation professionnelle, organisé les 21 et 22 décembre à Dakhla, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI a connu un franc succès, a souligné mardi le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Organisé par le ministère, le forum a attiré 700 personnes représentant en plus des départements gouvernementaux concernés, des institutions publiques et privées nationales et des délégations de 21 pays.

Il s’agit du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Congo, du Mali, du Djibouti, du Nigeria, de la Rwanda, de la Guinée, du Guinée Bissau, du Soudan, du Sud Soudan, du Kenya, du Ghana, du Madagascar, du Tchad, du Togo, de la Centre Afrique, du Gabon et du Sénégal, indique la même source dans un communiqué.

Ce forum dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par le Chef du Gouvernement Saâd Dine El Otmani, avait pour objectif le partage des expériences, l’échange des bonnes pratiques et l’approfondissement des liens de coopération multilatérale entre le Maroc et les autres pays africains dans le domaine de la formation professionnelle.

La rencontre s’est déroulée en une session plénière et cinq panels organisés en parallèle ayant permis aux intervenants, experts et participants d’échanger et de débattre autour des cinq thèmes à savoir la gouvernance participative et l’amélioration de la performance des systèmes de formation professionnelle, l’adéquation Formation/Emploi : outils et approches et la formation professionnelle : vecteur d’intégration des populations migrantes, rappelle la même source.

Il s’agit également de la coopération multilatérale comme clé de voûte de la formation professionnelle à l’échelle continentale et de l’accompagnement au développement des métiers face aux défis du changement climatique en Afrique, ajoute la même source.

Par ailleurs, cet événement a été l’occasion pour établir un premier bilan de « l’Alliance Africaine de Développement de la Formation Professionnelle », créée par 15 pays africains dans le cadre de la convention cadre multilatérale signée le 18 avril 2017 et présidée par le Maroc.

Ainsi, une réunion de cette alliance a été présidée par le ministre de l’Education nationale Saïd Amzazi et le secrétaire d’Etat chargé de la formation professionnelle Mohamed El Gherrass. Elle a regroupé en plus des membres adhérents, des pays non signataires de l’Alliance, les différents ministres et chefs de délégations des pays invités qui ont exprimé leurs vifs remerciements au Roi pour ses efforts déployés pour renforcer les liens de partenariat entre les pays du continent africain, notamment dans le domaine de la formation professionnelle.

Dans ce sens, les participants ont convenu d’opérationnaliser les instances de gouvernance de cette Alliance, en préparation de son Assemblée Générale, qui devrait se tenir en mars 2019 pour adopter sa feuille de route. Cette réunion a aussi permis à 6 pays africains d’exprimer leur volonté d’adhésion à cette Alliance, dont le Ghana, le Kenya, le Congo, le Sud Soudan, le Madagascar et la Centre Afrique.

Pour affirmer leur volonté d’accompagner les pays partenaires du Maroc, l’Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI) et l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ont procédé à la signature de conventions de partenariat avec 6 pays africains visant notamment à partager, avec ces pays, l’expérience et l’expertise développées par le Maroc dans le domaine de la formation professionnelle et à octroyer des bourses à des stagiaires issus des pays africains.

Des rencontres bilatérales ont également eu lieu, en marge des travaux de ce forum, entre Amzazi et Gherrass et plusieurs ministres africains et qui ont porté, en particulier, sur les moyens de renforcer le partenariat dans le domaine de la formation professionnelle.

En outre, les recommandations issues des panels ont porté principalement sur les voies possibles d’échanges pour insuffler une nouvelle dynamique de développement de la coopération Sud-Sud et tracer les jalons d’actions communes et concertées pour développer tout le processus d’ingénierie de formation et de gestion des systèmes de formation professionnelle africains.

A l’issue des travaux de ce Forum, les participants ont adopté « la déclaration de Dakhla » dans laquelle ils ont appelé notamment à ériger le Forum Africain sur la Formation Professionnelle en espace privilégié de promotion d’une vision africaine commune sur la formation professionnelle et à pérenniser le Forum Africain sur la Formation Professionnelle à travers son organisation tous les deux ans.

Ils se sont convenus sur l’élaboration d’un cadre africain pour la certification auquel devront se référer les cadres de certifications adoptés par chaque pays. Ils invitent le Maroc à maintenir et à intensifier son action liée à la promotion de la coopération Sud-Sud en faveur du continent en matière de formation professionnelle et à développer la mise en place de centres d’excellence dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

