L’actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s’est établi à 560,26 milliards de dirhams (MMDH) au 02 septembre, en repli de 1,02% par rapport à une semaine auparavant, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Par catégorie, les OPCVM contractuels ont été les seuls à s’orienter à la hausse (+21,87%), tandis que les OPCVM obligations à court terme (CT), monétaires, diversifiés, actions et obligations à moyen et long termes (MLT) ont accusé des baisses respectives de 3,9%, 2,36%, 0,43%, 0,29% et 0,1%, indique les les statistiques hebdomadaires de l’AMMC.

Et de noter qu’au 02 septembre, le nombre d’OPCVM en activité s’est situé à 552 fonds, dont 198 OPCVM obligations MLT, 115 OPCVM diversifiés, 103 OPCVM actions, 68 OPCVM monétaires, 64 OPCVM obligations CT et 4 OPCVM contractuels.