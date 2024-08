L’actif net sous gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s’est établi à 625,78 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2024, contre 600,72 MMDH un mois auparavant, soit une hausse de 4,17%, selon l’Association des sociétés de gestion et fonds d’investissement marocains (ASFIM).

Cette hausse est expliquée par la collecte nette de près de 18 MMDH, qui a concerné principalement les « OPCVM monétaires », explique l’ASFIM dans sa récente lettre mensuelle d’information.

Les OPCVM actions ont enregistré la plus haute performance mensuelle avec +5,06% tandis que les OPCVM monétaires ont enregistré la plus basse performance avec +0,29%, souligne la même source.

Les OPCVM actions ont eu la plus haute performance annuelle avec +14,63% et les OPCVM monétaires la plus basse avec +1,95%.

A fin juillet 2024, le nombre d’OPCVM en activité est passé à 584, contre 583 le mois précédent, avec la création de Wineo dividendes et croissance, un fonds actions géré par Wineo Gestion.