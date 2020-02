Dans le cadre des tournées régionales dédiées à la présentation de la loi de finances 2020 et notamment ses principales mesures, Attijariwafa bank note un intérêt positif de sa clientèle réseau et Banque Privée, et commence à enregistrer les premières déclarations concernant la régularisation volontaire de la situation fiscale au Maroc et la régularisation spontanée des biens et avoirs détenus à l’étranger.

‘‘Attijariwafa bank se félicite de cette première étape et continue à mobiliser ses équipes à travers son réseau et la Banque Privée, pour une prise en charge continue de la clientèle en matière de conseil et de souscription et entend réitérer les actions de proximité tout au long de la période des régularisations’’, indique un message de la banque parvenu à Infomédiaire Maroc.