Plus deux milliards de personnes à travers le monde utilisent l’application de messagerie instantanée WhatsApp, a annoncé mercredi Facebook qui détient l’application mobile multiplateforme qui fournit un système de messagerie instantanée via Internet et les réseaux mobiles.

“Nous sommes ravis de partager qu’à ce jour WhatsApp compte plus de deux milliards d’utilisateurs dans le monde”, indique le géant de la technologie, relevant les efforts déployés notamment pour sécuriser les données des utilisateurs.

L’application la plus populaire au monde subit constamment les assauts des hackers.

Face à ces craintes, l’entreprise assure veiller au chiffrement de bout-en-bout des conversations, indiquant avoir atteint un tel niveau de “cryptage puissant” qui permet de protéger les échanges entre utilisateurs qui choisissent cette option.

En mai 2019, WhatsApp a fait état d’une faille de sécurité lorsqu’elle a été piratée par la société de sécurité israélienne NSO. Via un appel manqué, un logiciel d’espionnage est installé sur l’appareil ce qui permet d’accéder aux données des utilisateurs et à leurs communications privées.

“La protection de nos conversations est plus importante que jamais” a assuré le groupe