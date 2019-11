Les opportunités d’investissement au Maroc dans le secteur maritime, de transport et de la logistique, ont été mises en avant, mercredi à Tanger, lors de la 8e Rencontre hispano-marocaine, avec la participation d’une trentaine entreprises espagnoles.

Organisée à l’initiative de la Chambre espagnole de commerce et d’industrie de Tanger, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la promotion de l’investissement espagnol au Maroc et vise à créer un espace d’échange entre les entreprises espagnoles et marocaines.

S’exprimant à cette occasion, le conseiller au Bureau économique et commercial de l’Ambassade d’Espagne à Rabat, Javier Fernandez Mendez, a affirmé que cette rencontre constitue une occasion idoine pour mettre en lumière les liens économiques et commerciaux solides développés entre le Maroc et l’Espagne, notant que le Maroc détient plusieurs atouts lui permettant de se positionner en tant que « marché stratégique » pour l’Espagne.

Il a également salué les relations économiques et commerciales « fructueuses » et « solides » entre les deux pays, ajoutant que l’Espagne est le principal fournisseur du Maroc.

Les principaux produits exportés par l’Espagne à destination du Maroc portent notamment sur les combustibles et les pièces automobiles, alors que les importations espagnoles en provenance du Royaume sont constituées en particulier de matériel électrique, d’articles de confection et de pièces automobiles, a-t-il relevé.

Et de souligner la stabilité politique et économique dont jouit le Maroc et son positionnement géographique stratégique en tant que porte d’entrée d’affaires vers l’Afrique, outre son engagement dans un processus de libéralisation économique et commerciale et les réformes qu’il a engagé durant ces dernières années.

De son côté, la directrice de la Chambre espagnole de commerce et d’industrie de Tanger, Amal Boussouf, a souligné l’importance de cette rencontre, qui vise à booster les investissements espagnols au Maroc et à rapprocher les entreprises espagnoles de leurs homologues marocaines, en vue de renforcer leur coopération dans les domaines d’intérêt commun.

Cette rencontre de deux jours, organisée sous l’égide du ministère espagnol de l’Economie et de la compétitivité, en collaboration avec le Bureau économique et commercial de l’ambassade d’Espagne à Rabat et à Casablanca, sera également consacrée à des réunions B to B entre les entreprises espagnoles et leurs homologues marocaines, afin d’identifier les projets d’intérêt commun et les possibilités de coopération économique et commerciale.