Sous le thème « Doing Business with Ghana », l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) a accueilli, ce mardi 26 novembre, une mission économique de l’Ambassade ghanéenne, venue présenter les opportunités de commerce et d’investissement qu’offre la seconde puissance économique de l’Afrique de l’Ouest.

Cette rencontre est un préalable à la prochaine mission économique que compte organiser l’ASMEX au Ghana dans les prochains mois, en vue de renforcer les relations commerciales entre les deux pays et d’identifier les opportunités d’investissement de part et d’autre.

Un panorama du contexte ghanéen, caractérisé par sa diversité économique notamment sur le plan des pays partenaires et sa stabilité politique, a été exposé aux exportateurs. Le Ghana représente, en effet, une terre d’opportunités à laquelle les opérateurs économiques marocains sont invités à s’intéresser en y adoptant un certain nombre de préalables essentiels dont notamment la maîtrise de la langue anglaise et la normalisation et standardisation conformément aux normes anglaises.