Infomédiaire Maroc – L’ambassade des Pays-Bas à Rabat lancera, mercredi, un programme d’incubation des entrepreneurs marocains baptisé «Orange Corners», en partenariat avec le Centre marocain pour l’innovation et l’entrepreneuriat social (MCISE) et des entreprises néerlandaises installées dans le Royaume, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

La cérémonie de lancement de ce programme aura lieu à Rabat en présence notamment de l’Ambassadeur des Pays-Bas au Maroc, Mme Désirée Bonis et du ministre du travail et de l’insertion professionnelle Mohamed Yatim, a indiqué la même source.

«Orange Corners» offre aux entrepreneurs marocains des opportunités de croissance et de développement et leur permet d’améliorer l’accès à l’éducation entrepreneuriale et aux espaces incubateurs.

Ce programme, qui prévoit des formations, du coaching, du mentorat et permet un accès à un réseau de clients potentiels aux participants, devra contribuer à la création d’une communauté entrepreneuriale dynamique visant à développer des entreprises durables et à améliorer les opportunités d’emploi.

Selon le communiqué, l’objectif d’Orange Corners est de s’associer à différentes parties prenantes, telles que des entreprises commerciales locales et internationales et des autorités locales, afin de mettre en pratique les connaissances existantes et de créer un environnement entrepreneurial optimal.

L’ambassade des Pays-Bas au Maroc a également fait savoir qu’un programme pour les universités locales sera mis en place afin de développer des programmes d’entrepreneuriat.

Rédaction Infomédiaire